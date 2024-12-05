ЮНЕСКО визнало українське кобзарство та лірництво спадщиною людства

На 19-й сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини "Програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції" включили до реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, повідомляє Українська правда.

"Особливо важливим цей здобуток є сьогодні, коли наші сучасні кобзарі, як і їхні предки за часів козацтва, підтримують бойовий дух українських захисників та надихають на боротьбу за свободу й незалежність. Їхня музика і слово, як і раніше, пробуджують в людях віру, силу та незламність" , - заявили у міністерстві.

Зазначається, що це стало можливим завдяки тісній співпраці Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, МЗС, постійного представництва України при UNESCO, Національної комісії України у справах UNESCO, кобзарських цехів Києва, Львова та Харкова, а також усіх зацікавлених організацій у розвитку цієї програми.