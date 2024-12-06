Ночная атака дронов: в Киевской области повреждены дома и гараж

В Киевской области есть разрушения в результате российской воздушной атаки в ночь на 6 декабря, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

"Еще одна беспокойная ночь для Киевщины. Враг атаковал нашу область беспилотниками. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавшие отсутствуют" , — рассказал он.

Попаданий в жилье или критическую инфраструктуру не было, утверждает Кравченко. Однако из-за падения обломков сбитых дронов в двух районах Киевщины повреждены 8 частных домов, гараж и хозяйственное здание. В домах выбиты двери и окна, посеченны фасады и кровли.

Как сообщалось, ПВО ночью уничтожила более десятка дронов, угрожавших Киеву.