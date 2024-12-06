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Нічна атака дронів: у Київській області пошкоджено будинки та гараж

Нічна атака дронів: у Київській області пошкоджено будинки та гараж
Фото: Нацполіція

У Київській області є руйнування внаслідок російської повітряної атаки в ніч на 6 грудня, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

"Ще одна неспокійна ніч для Київщини. Ворог атакував нашу область безпілотниками. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалі відсутні", — розповів він.

Влучань у житло чи критичну інфраструктуру не було, стверджує Кравченко. Однако через падіння уламків збитих дронів у двох районах Київщини пошкоджені 8 приватних будинків, гараж і господарська будівля. У будинках вибиті двері та вікна, понівечені фасади та покрівлі.

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Як повiдомлялось, ППО вночі знищила більш ніж десяток дронів, які загрожували Києву.

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