В каких банках украинцы хранят деньги и в какой валюте: рейтинг

В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 332 млрд гривен. Более трети вкладов в октябре 2024 года (35,8%) были в долларах и евро, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 501,7 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк - 13,0 млн вкладчиков, сума - 206,8 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 8,9 млн вкладчиков, сума - 98,6 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 3,3 млн, сума - 76,6 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,3 млн, сума - 60,5 млрд гривен.

Валюта вкладов

По данным НБУ, на 1 ноября 2024 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,4 млн вкладов граждан и ФОПов.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,1 млн вкладов на 477 млрд гривен. В валюте было 10,3 млн вкладов на сумму 472 млрд гривен.

Ставки по вкладам

По данным НБУ, в октябре средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составляют 10,5% годовых. По валютным депозитам банки предлагают всего 1,0% годовых. Однако с начала года курс доллара вырос на 10,2%.

В ІV квартале 2024 года банки Украины ожидают снижения стоимости депозитов для населения. Инфляция в ближайшие месяцы превысит 10%, и доходность банковских вкладов перестанет покрывать рост цен.