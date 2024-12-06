У яких банках українці зберігають гроші та в якій валюті: рейтинг

У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 332 млрд. гривень. Більше третини вкладів у жовтні 2024 року (35,8%) були у доларах та євро, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Національного банку України (НБУ).

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, в державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 501,7 млрд гривень. 9 млн вкладників, сума – 98,6 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк – кількість вкладників – 3,3 млн, сума – 76,6 млрд гривень та Укрсиббанк – кількість вкладників – 2,3 млн, сума – 60,5 млрд гривень.

Валюта вкладів

За даними НБУ, на 1 листопада 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,4 млн вкладів громадян та ФОПів.

Більшість вкладів була у національній валюті: 59,1 млн вкладів на 477 млрд гривень. У валюті було 10,3 млн вкладів на суму 472 млрд гривень.

Ставки за вкладами

За даними НБУ, у жовтні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становлять 10,5% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,0% річних. Однак із початку року курс долара зріс на 10,2%.

У ІV кварталі 2024 року банки України очікують на зниження вартості депозитів для населення. Інфляція найближчими місяцями перевищить 10%, і прибутковість банківських вкладів перестане покривати зростання цін.