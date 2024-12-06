NYT: Маск выделил более 250 млн долларов на кампанию Трампа

Илон Маск, самый богатый человек мира, потратил более 250 миллионов долларов, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить на президентских выборах. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документы, представленные в Федеральную избирательную комиссию США, сообщает Укринформ.

Согласно документам, за последние три недели президентской гонки Маск выписал три чека по 25 млн дол. в свой политический комитет America PAC. В целом в предвыборной кампании кандидатов в президенты миллиардер передал комитету 239 млн дол.

Кроме этого, Маск потратил 40,5 млн на противоречивые розыгрыши среди избирателей, подписавших петицию America PAC в поддержку поправок в Конституцию США.

Маск также вложил 4 млн. дол. в свой политический комитет 12 ноября, через неделю после выборов, на которых победил Трамп. Он пообещал поддерживать активность America PAC.

Как пишет NYT, после выборов Маск стал постоянным гостем в приватном клубе Трампа Мар-а-Лаго, штат Флорида. Миллиардер размышляет над сокращением численности федерального правительства и участвует в обсуждении кадровых решений, принятых избранным президентом.

Напомним, состояние Илона Маска 22 ноября достигло рекордных 347,8 миллиарда долларов благодаря росту акций Tesla Inc.

Компании Маска стремительно выросли в цене после победы Дональда Трампа на президентских выборах.