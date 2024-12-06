NYT: Маск виділив понад 250 млн доларів на кампанію Трампа

Ілон Маск, який є найбагатшою людиною світу, витратив понад 250 мільйонів доларів, щоб допомогти республіканцю Дональду Трампу перемогти на президентських виборах. Про це пише The New York Times із посиланням на документи, подані до Федеральної виборчої комісії США, повідомляє Укрінформ.

Згідно з документами, упродовж останніх трьох тижнів президентських перегонів Маск виписав три чеки по 25 млн дол. на свій політичний комітет America PAC. Загалом упродовж передвиборчої кампанії кандидатів у президенти мільярдер передав комітету 239 млн дол.

Крім цього, Маск витратив 40,5 млн на суперечливі розіграші серед виборців, які підписали петицію America PAC на підтримку поправок до Конституції США.

Маск також вклав 4 млн дол. у свій політичний комітет 12 листопада, через тиждень після виборів, на яких переміг Трамп. Він пообіцяв підтримувати активність America PAC.

Як пише NYT, після виборів Маск став постійним гостем у приватному клубі Трампа Мар-а-Лаго, штат Флорида. Мільярдер розмірковує над скороченням чисельності федерального уряду і бере участь в обговоренні кадрових рішень, прийнятих обраним президентом.

Нагадаємо, статки Ілона Маска 22 листопада досягли рекордних 347,8 мільярда доларів завдяки зростанню акцій Tesla Inc.

Компанії Маска стрімко зросли в ціні після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.