Иран "обвинил" Украину в поддержке сирийских повстанцев

МИД Ирана "обвинил" Украину в поддержке повстанцев, которые воюют против режима сирийского диктатора Башара Асада, сообщает Деловая столица.

Заявление из Тегерана появилось на Telegram-канале правительства Ирана.

"Помощник министра и глава департамента Евразии Моджтаба Дамирчилу, ссылаясь на сообщения о незаконной торговле оружием со стороны некоторых украинских чиновников и поддержку террористических группировок в Сирии, заявил, что эти действия являются нарушением международных обязательств по предотвращению и борьбе с терроризмом. Он потребовал немедленного прекращения подобных действий" , — говорится в заявлении.

Напомним, Абу Мохаммад аль-Джолани, лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", заявил, что основной целью повстанцев остается свержение режима Башара Асада, а также "строительство новой Сирии".