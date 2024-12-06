Іран "звинуватив" Україну у підтримці сирійських повстанців

МЗС Ірану "звинуватило" Україну в підтримці повстанців, які воюють проти режиму сирійського диктатора Башара Асада, повідомляє Ділова столиця.

Заява з Тегерану з'явилася на Telegram-каналі уряду Ірану.

"Помічник міністра і голова департаменту Євразії Моджтаба Дамірчілу, посилаючись на повідомлення про незаконну торгівлю зброєю з боку деяких українських чиновників та підтримку терористичних угруповань у Сирії, заявив, що ці дії є порушенням міжнародних зобов'язань щодо запобігання та боротьби з тероризмом. дій Він зажадав негайного припинення подібних дій" , — йдеться в заяві.

Нагадаємо, Абу Мохаммад аль-Джолані, лідер угрупування ісламізму "Хайят Тахрір аш-Шам", заявив, що основною метою повстанців залишається повалення режиму Башара Асада, а також "будівництво нової Сирії".