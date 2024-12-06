Нардеп Гончаренко отреагировал на обвинения Ирана в адрес Украины
Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко отреагировал на обвинения в адрес Украины со стороны Ирана в поддержке "сирийских террористов", сообщает Деловая столица.
Так, на своем Telegram-канале Гончаренко поделился сообщением российского пропагандистского агентства "РИА Новости", которое цитировало заявление МИД Ирана.
"Иран требует от Украины незамедлительно прервать поставки оружия террористам в Сирии, сообщил иранский МИД", — пишут в РИА Новости.
Депутат Верховной Рады "за словом в карман не полез".
"Пошли нах*й, — заявил Алексей Гончаренко в своем официальном телеграмм-канале", — написал нардеп.
Напомним, Абу Мохаммад аль-Джолани, лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", заявил, что основной целью повстанцев остается свержение режима Башара Асада, а также "строительство новой Сирии".