Нардеп Гончаренко відреагував на звинувачення Ірану на адресу України

Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко відреагував на звинувачення на адресу України з боку Ірану у підтримці "сирійських терористів", повідомляє Ділова столиця.

Так, на своєму Telegram-каналі Гончаренко поділився повідомленням російської пропагандистської агенції "РІА Новості", яка цитувала заяву МЗС Ірану.

"Іран вимагає від України негайно перервати постачання зброї терористам у Сирії, повідомило іранське МЗС " , — пишуть у РІА Новості.

Депутат Верховної Ради "за словом до кишені не поліз".

"Пішли нах*й, — заявив Олексій Гончаренко у своєму офіційному телеграм-каналі" , — написав нардеп.

Нагадаємо, Абу Мохаммад аль-Джолані, лідер угрупування ісламізму "Хайят Тахрір аш-Шам", заявив, що основною метою повстанців залишається повалення режиму Башара Асада, а також "будівництво нової Сирії".