В Румынии суд отменил результаты первого тура президентских выборов

Конституционный суд Румынии в пятницу принял решение об отмене первого тура президентских выборов. Об этом пишет Digi24, сообщает Европейская правда.

"Согласно ст. 146, пункт f Конституции, аннулируется весь избирательный процесс по выборам президента Румынии, проведенный на основании Постановления Правительства № 756/2024 об установлении даты выборов Президента Румынии в 2024 году" , – говорится в решении суда.

"Избирательный процесс по выборам президента Румынии будет возобновлен в полном объеме, а правительство установит новую дату выборов президента Румынии, а также новую календарную программу для проведения необходимых действий" , – сообщил Конституционный суд.

Судьи Конституционного суда приняли это решение после срочной встречи в пятницу для консультаций, в контексте того, что в КС поступило большое количество новых запросов об отмене президентских выборов.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за границы.