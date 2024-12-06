У Румунії суд скасував результати першого туру президентських виборів

Конституційний суд Румунії у п'ятницю прийняв рішення про скасування першого туру президентських виборів. Про це пише Digi24, повідомляє Європейська правда.

"Відповідно до ст. 146, пункт f Конституції, анулюється весь виборчий процес з виборів президента Румунії, проведений на підставі Постанови Уряду № 756/2024 про встановлення дати виборів Президента Румунії у 2024 році" , – йдеться у рішенні суду.

"Виборчий процес з виборів президента Румунії буде відновлено в повному обсязі, а уряд встановить нову дату виборів президента Румунії, а також нову календарну програму для проведення необхідних дій" , – повідомив Конституційний суд.

Судді Конституційного суду прийняли це рішення після термінової зустрічі в п'ятницю для консультацій, в контексті того, що до КС надійшла велика кількість нових запитів про скасування президентських виборів.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.