В российской Адыгее прогремели взрывы в районе местного аэродрома
В столице российской Адыгеи Майкопе в ночь на 7 декабря были слышны взрывы, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили российские паблики Astra, Shot.
Telegram-канал Astra отметил, что жители Майкопа сообщили о взрыве и публиковали в сети кадры, как утверждается, дыма в микрорайоне Черемушки.
Shot сообщил, что было слышно по меньшей мере два мощных взрыва в небе над Майкопом, в районе местного аэродрома.
И добавил, что воздушной тревоги в регионе в то время не объявляли.
В пабликах также пишут, что официальной информации по этому поводу пока нет.
Напомним:
В октябре Силы обороны Украины поразили аэродром "Ханская", что в Республике Адыгея РФ.