В российской Адыгее прогремели взрывы в районе местного аэродрома

В столице российской Адыгеи Майкопе в ночь на 7 декабря были слышны взрывы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили российские паблики Astra, Shot.

Telegram-канал Astra отметил, что жители Майкопа сообщили о взрыве и публиковали в сети кадры, как утверждается, дыма в микрорайоне Черемушки.

Shot сообщил, что было слышно по меньшей мере два мощных взрыва в небе над Майкопом, в районе местного аэродрома.

И добавил, что воздушной тревоги в регионе в то время не объявляли.

В пабликах также пишут, что официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним:

В октябре Силы обороны Украины поразили аэродром "Ханская", что в Республике Адыгея РФ.