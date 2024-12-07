У російській Адигеї пролунали вибухи в районі місцевого аеродрому
У столиці російської Адигеї Майкоп у ніч проти 7 грудня було чути вибухи, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють російські пабліки Astra, Shot.
Telegram-канал Astra зазначив, що жителі Майкопа повідомили про вибух і публікували у мережі кадри, як стверджується, диму в мікрорайоні Черемушки.
Shot повідомив, що було чутно щонайменше два потужні вибухи в небі над Майкопом, у районі місцевого аеродрому.
І додав, що повітряної тривоги в регіоні на той час не оголошували.
У пабліках також пишуть, що офіційної інформації з цього приводу наразі немає.
Нагадаємо:
У жовтні Сили оборони України уразили аеродром "Ханська", що у Республіці Адигея РФ.