Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Еще один украинский банк объявили неплатежеспособным

5 декабря 2024 года Национальный банк принял решение отнести АО «Коммерческий инвестиционный банк» (далее – АО «Коминвестбанк») к категории неплатежеспособных. Информация об этом была опубликована на официальном сайте﻿ НБУ.

8 августа 2024 года Правление НБУ, руководствуясь статьей 75 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», приняло решение отнести АО «Коминвестбанк» к категории проблемных. Основанием для такого решения стал факт осуществления банком рисковой деятельности, составляющей угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов банка. Однако банк продолжил осуществлять рисковую деятельность и систематически предоставлять и обнародовать недостоверную информацию и отчетность с целью утаивания своего реального финансового состояния, а менеджмент и владельцы не приняли надлежащие меры для предотвращения отнесения банка к категории неплатежеспособных.

АО «Коминвестбанк» стал вторым банком в 2024 году, который вывели с рынка, и десятым с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

2. Международные резервы Украины выросли

Международные резервы Украины на 1 декабря 2024 года по предварительным данным составили 39 924,7 млн долларов США. Информация об этом была опубликована на официальном сайте﻿ Национального банка Украины. В ноябре резервы выросли на 3 346,6 млн долларов США или 9,1%.

Такая динамика изменения резервов, как утверждают в НБУ, обусловлена, с одной стороны, существенными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой – уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.

3. В Украине заработала новая система электронных платежей с функциональностью мгновенных переводов

С 1 декабря 2024 года в Украине заработала новая версия системы электронных платежей НБУ – СЭП 4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов (дальше – мгновенные переводы СЭП).

Граничное время выполнения мгновенного перевода СЭП измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена на уровне 100 тысяч грн, что является оптимальным решением для большинства платежей для обеспечения повседневных потреностей граждан.

Состоянием на 2 декабря к системе мгновенных переводов СЭП, кроме самого Национального банка Украины, подключились следующие 10 банков:

- Ощадбанк;

- Креди Агриколь Банк; - Скай Банк;

- Банк Клиринговый Дом;

- Укрсиббанк;

- Укрэксимбанк;

- Европейский промышленный банк;

- Сенс Банк;

- Альтбанк;

- Идея Банк.

Постепенно к системе должны подключиться все участники СЭП.

Более детально о преимуществах новой системы – на официальном сайте﻿ НБУ.

4. Банки меняют процентные ставки по депозитам

Три банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах.

Два банка снизили процентные ставки по депозитам, а один – наоборот, повысил их.

Альянс Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев с 14,40 до 14,25% годовых.

Радабанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 15,75 до 16% годовых,

на 12 месяцев – с 16 до 16,50% годовых,

при этом снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 17 до 15,75% годовых.

Укрэксимбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,25% годовых:

на 3 месяца – с 0,95 до 0,70% годовых;

на 6 месцев – с 0,85 до 0,60% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 1,10 до 0,85% годовых.

5. Банки меняют тарифы по своим картам

4 декабря 2024 года Monobank опубликовал новые «Условия и правила обслуживания﻿», а также новые тарифы﻿.

В новой редакции сказано, что с 5 января 2025 года банк имеет право не начислять кешбэк за оплаты по картам МПС Mastercard в тарифах IRON Bank и monobank platinum. Начисление миль тоже будет осуществляться лишь при оплате картами МПС Visa.

Для владельцев «Детских карт» изменений не будет: кешбэк начисляется независимо от платежной системы карты.

Банк Восток с 1 декабря 2024 года расширил перечень МСС-кодов, по которым не начисляется кешбэк на оплаты «Картой с кешбэком». В исключения добавлены цифровые товары (МСС 5815-5818), рекламные услуги (МСС 7311), бизнес-сервисы (МСС 7399) и другие услуги (МСС 8999).

Более детально – на официальном сайте банка.

6. Акция «Магические кешбэки» от ПриватБанка

2 декабря 2024 года ПриватБанк в мобильном приложении Приват24 разослал своим клиентам индивидуальные предложения, в рамках которых банк предоставляет кешбэк в размере от 3 до 10% на покупки в следующих категориях:

- продукты;

- дом и ремонт;

- одежда и обувь;

- детские товары;

- бытовая техника и электроника;

- салоны красоты, фитнес-залы, медицинские учреждения, лаборатории, магазины косметики и другие.

Акция продлится до 23:59 28 февраля 2025 года, т.е. рассчитана на 3 месяца.