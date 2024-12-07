Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Ще один український банк оголосили неплатоспроможним

5 грудня 2024 року Національний банк ухвалив рішення віднести АТ «Комерційний інвестиційний банк» (далі – АТ «Комінвестбанк») до категорії неплатоспроможних. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті НБУ.

8 серпня 2024 року Правління НБУ, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ухвалило рішення віднести АТ «Комінвестбанк» до категорії проблемних. Підставою для такого рішення став факт здійснення банком ризикової діяльності, яка становить загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку. Проте банк продовжив здійснювати ризикову діяльність та систематично надавати та оприлюднювати недостовірну інформацію та звітність з метою приховування свого реального фінансового стану, а менеджмент та власники не вжили належних заходів для запобігання віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

АТ «Комінвестбанк» став другим банком у 2024 році, який вивели з ринку, та десятим з початку повномасштабного вторгнення російської армії до України.

2. Міжнародні резерви України зросли

Міжнародні резерви України на 1 грудня 2024 року за попередніми даними становили 39 924,7 млн. доларів США. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті Національного банку України. У листопаді резерви зросли на 3 346,6 млн. доларів США або 9,1%.

Така динаміка зміни резервів, як стверджують у НБУ, зумовлена, з одного боку, суттєвими обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого – зменшенням обсягів чистого продажу валют Національним банком на міжбанківському валютному ринку.

3. В Україні запрацювала нова система електронних платежів з функціональністю миттєвих переказів

З 1 грудня 2024 року в Україні запрацювала нова версія системи електронних платежів НБУ – СЕП 4.1 з функціональністю миттєвих кредитних переказів (далі – миттєві перекази СЕП).

Граничний час виконання миттєвого переказу СЕП вимірюється в секундах (не більше 10 секунд), а максимальну суму однієї платіжної операції встановлено на рівні 100 тисяч грн, що є оптимальним рішенням для більшості платежів для забезпечення повсякденних потреб громадян.

Станом на 2 грудня до системи миттєвих переказів СЕП, крім Національного банку України, підключилися наступні 10 банків:

- Ощадбанк;

- кредит Агріколь Банк; - Скай Банк;

- Банк Кліринговий Дім;

- Укрсиббанк;

- Укрексімбанк;

- Європейський промисловий банк;

- Сенс Банк;

- Альтбанк;

– Ідея Банк.

Поступово до системи мають підключитись всі учасники СЕП.

Більш детально про переваги нової системи – на офіційному сайті НБУ.

4. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами

Три банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах.

Два банки знизили відсоткові ставки за депозитами, а один – навпаки, підвищив їх.

Альянс Банк знизив процентну ставку за депозитами у гривні на 9 місяців з 14,40 до 14,25% річних.

Радабанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців - з 15,75 до 16% річних,

на 12 місяців - з 16 до 16,50% річних,

при цьому знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 17 до 15,75% річних.

Укрексімбанк знизив процентні ставки за депозитами у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців на 0,25% річних:

на 3 місяці – з 0,95% до 0,70% річних;

на 6 місць – з 0,85 до 0,60% річних;

на 9 та 12 місяців – з 1,10 до 0,85% річних.

5. Банки змінюють тарифи за своїми картами

4 грудня 2024 року Monobank опублікував нові «Умови та правила обслуговування», а також нові тарифи.

У новій редакції сказано, що з 5 січня 2025 року банк має право не нараховувати кешбек за оплати за картками МПЗ Mastercard у тарифах IRON Bank та monobank platinum. Нарахування миль також здійснюватиметься лише при оплаті картками МПС Visa.

Для власників «Дитячих карток» змін не буде: кешбек нараховується незалежно від платіжної системи картки.

Банк Схід з 1 грудня 2024 року розширив перелік МСС-кодів, за якими не нараховується кешбек на оплату «Картою з кешбеком». За винятком додані цифрові товари (МСС 5815-5818), рекламні послуги (МСС 7311), бізнес-сервіси (МСС 7399) та інші послуги (МСС 8999).

Детальніше - на офіційному сайті банку.

6. Акція «Магічні кешбеки» від ПриватБанку

2 грудня 2024 року ПриватБанк у мобільному додатку Приват24 розіслав своїм клієнтам індивідуальні пропозиції, в рамках яких банк надає кешбек у розмірі від 3 до 10% на покупки у наступних категоріях:

- Продукти;

- будинок та ремонт;

- одяг та взуття;

- Дитячі товари;

- побутова техніка та електроніка;

- салони краси, фітнес-зали, медичні заклади, лабораторії, магазини косметики та інші.

Акція триватиме до 23.59 28 лютого 2025 року, тобто. розрахована на 3 місяці.