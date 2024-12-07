Россия в очередной раз пыталась атаковать Киевщину: что известно

Обошлось без человеческих жертв, однако есть повреждения, сообщает Деловая столица.

Ночью столицу и регион атаковали вражеские ударные БПЛА, информируют в ОВА.

"В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет" , — сообщает начальник ОВА Руслан Кравченко.

По данным должностного лица, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено.

В одном из населенных пунктов в результате падения обломков сбитой вражеской цели повреждены 8 частных домов, 2 грузовых автомобиля, хозяйственные помещения. В домах выбиты окна и двери, иссечены фасады.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.