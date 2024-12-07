Росія вкотре намагалася атакувати Київщину: що відомо

Обійшлося без людських жертв, проте є пошкодження, повідомляє Ділова столиця.

Вночі столицю та регіон атакували ворожі ударні БПЛА, інформують в ОВА.

"В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає" , — повідомляє начальник ОВА Руслан Кравченко.

За даними посадовця, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено 8 приватних будинків, 2 вантажні автомобілі, господарські приміщення. У будинках вибиті вікна та двері, посічені фасади.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.