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За сутки ликвидировано еще 1460 российских окупантов - Генштаб

За сутки ликвидировано еще 1460 российских окупантов - Генштаб
Фото: Минобороны

В течение суток 7 декабря Силы обороны ликвидировали российских военных РФ, 5 вражеских танков и 36 броневиков врага. Об этом говорится в сводке Генштаба.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 08.12.24 ориентировочно составили:

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Генштаб ВСУ
  • личного состава – около 753 370 (+1460) человек,
  • танков ‒ 9519 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19571 (+36) ед,
  • артиллерийских систем – 21058 (+3) ед,
  • РСЗО – 1253 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1023 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20071 (+29),
  • крылатые ракеты ‒ 2857 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30965 (+17) ед,
  • специальная техника ‒ 3635 (+2)

Данные уточняются.

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