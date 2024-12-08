За сутки ликвидировано еще 1460 российских окупантов - Генштаб

В течение суток 7 декабря Силы обороны ликвидировали российских военных РФ, 5 вражеских танков и 36 броневиков врага. Об этом говорится в сводке Генштаба.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 08.12.24 ориентировочно составили:

Генштаб ВСУ

личного состава – около 753 370 (+1460) человек,

танков ‒ 9519 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19571 (+36) ед,

артиллерийских систем – 21058 (+3) ед,

РСЗО – 1253 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1023 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20071 (+29),

крылатые ракеты ‒ 2857 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 30965 (+17) ед,

специальная техника ‒ 3635 (+2)

Данные уточняются.