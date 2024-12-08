За сутки ликвидировано еще 1460 российских окупантов - Генштаб
В течение суток 7 декабря Силы обороны ликвидировали российских военных РФ, 5 вражеских танков и 36 броневиков врага. Об этом говорится в сводке Генштаба.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 08.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 753 370 (+1460) человек,
- танков ‒ 9519 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19571 (+36) ед,
- артиллерийских систем – 21058 (+3) ед,
- РСЗО – 1253 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1023 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20071 (+29),
- крылатые ракеты ‒ 2857 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30965 (+17) ед,
- специальная техника ‒ 3635 (+2)
Данные уточняются.