За добу ліквідовано ще 1460 російських окупантів - Генштаб

Упродовж доби 7 грудня Сили оборони ліквідували 1460 військових РФ, 5 ворожих танків та 36 броньовиків ворога. ﻿Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 08.12.24 орієнтовно склали:

Генштаб ЗСУ

особового складу ‒ близько 753 370 (+1460) осіб,

танків ‒ 9519 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 19571 (+36) од,

артилерійських систем – 21058 (+3) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1023 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29),

крилаті ракети ‒ 2857 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 3635 (+2)

Дані уточнюються.