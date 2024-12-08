За добу ліквідовано ще 1460 російських окупантів - Генштаб
Упродовж доби 7 грудня Сили оборони ліквідували 1460 військових РФ, 5 ворожих танків та 36 броньовиків ворога. Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 08.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 753 370 (+1460) осіб,
- танків ‒ 9519 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19571 (+36) од,
- артилерійських систем – 21058 (+3) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2857 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 3635 (+2)
Дані уточнюються.