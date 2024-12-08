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За добу ліквідовано ще 1460 російських окупантів - Генштаб

За добу ліквідовано ще 1460 російських окупантів - Генштаб
Фото: Міноборони

Упродовж доби 7 грудня Сили оборони ліквідували 1460 військових РФ, 5 ворожих танків та 36 броньовиків ворога. ﻿Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 08.12.24 орієнтовно склали:

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Генштаб ЗСУ
  • особового складу ‒ близько 753 370 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 9519 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19571 (+36) од,
  • артилерійських систем – 21058 (+3) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1023 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2857 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3635 (+2)

Дані уточнюються.

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