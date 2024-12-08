В России стал банкротом один из крупнейших производителей чипов для военного сектора

Компанию признали банкротом из-за невозможности погашения долга на сумму 9,9 миллиона долларов США﻿. Со ссылкой на The Moscow Times, сообщает Милитарный.

Согласно решению суда, в начале декабря компанию признали банкротом из-за невозможности погашения долга на сумму 9,9 миллиона долларов США.

Создание "Ангстрем" было обусловлено стремлением российского правительства развивать производство конкурентоспособных микрочипов, ориентированных как на экспорт в Европу и другие страны, так и на внутренний рынок. Планировалось, что компания станет самым крупным в России заводом по производству микрочипов для гражданского и военного секторов.

Заводом руководил бывший министр связи Леонид Рейман, близкий к президенту России Владимиру Путину, поскольку с 2008 по 2010 год он занимал должность советника президента РФ. Благодаря таким амбициям в начале своей деятельности завод получил 1 миллиард долларов государственного финансирования для реализации собственных планов. Дополнительно компания получила кредитную линию от "Внешэкономбанка" на сумму 815 миллионов евро для разработки и производства процессоров, смарт-карт и электронных паспортов.

Однако из-за тяжелого финансового состояния и нехватки средств компания из года в год оказывалась в еще более сложном положении, не имея возможности платить кредиты. В результате до января 2019 года "Внешэкономбанк" изъял все оборудование и акции завода, а также подал иск о банкротстве.

Помимо тяжелой финансовой ситуации предприятие с 2022 года находится под санкциями США, поскольку занималось производством навигационных систем военного назначения Санкции также были наложены Канадой, Японией, Швейцарией и Украиной. государственной корпорации "Ростех".