У Росії став банкрутом один із найбільших виробників чіпів для військового сектору

Компанію визнали банкрутом через неможливість погашення боргу на суму 9,9 мільйона доларів США. З посиланням на The Moscow Times, повідомляє Мілітарний.

Відповідно до рішення суду, на початку грудня компанію визнали банкрутом через неможливість погашення боргу на суму 9,9 мільйона доларів США.

Створення "Ангстрем" було зумовлено прагненням російського уряду розвивати виробництво конкурентоспроможних мікрочіпів, орієнтованих як на експорт до Європи та інших країн, так і на внутрішній ринок. Планувалося, що компанія стане найбільшим у Росії заводом з виробництва мікрочіпів для цивільного й військового секторів.

Заводом керував колишній міністр зв’язку Леонід Рейман, близький до президента Росії Володимира Путіна, оскільки з 2008 по 2010 рік він обіймав посаду радника президента РФ. Завдяки таким амбіціям, на початку своєї діяльності завод отримав 1 мільярд доларів державного фінансування для реалізації власних планів. Додатково компанія отримала кредитну лінію від "Внешэкономбанк" на суму 815 мільйонів євро для розробки та виробництва процесорів, смарт-карток і електронних паспортів.

Однак через важкий фінансовий стан і брак коштів компанія з року в рік опинялася у ще складнішому положенні, не маючи змоги сплачувати кредити. Унаслідок цього, до січня 2019 року, "Внешэкономбанк" вилучив усе обладнання та акції заводу, а також подав позов про банкрутство.

Окрім важкої фінансової ситуації, підприємство з 2022 року перебуває під санкціями США, оскільки займалося виробництвом навігаційних систем військового призначення. Санкції також були накладені Канадою, Японією, Швейцарією та Україною. Для підтримки мінімальних можливостей із виробництва чіпів і спроб створення імпортозаміщеної продукції підприємство перейшло під управління державної корпорації "Ростех".