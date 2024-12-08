Сирийские повстанцы разгромили иранское посольство в Дамаске

Сирийские повстанцы разгромили посольство Ирана в столице Дамаске после падения правительства диктатора Башара Асада. З посиланням Alarabiya News, сообщает Новое время.

Утром 8 декабря силы повстанцев вошли в Дамаск без боя. Вся страна перешла под контроль оппозиции.

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым руководством, «которое выберет народ», и готов к сотрудничеству в рамках передачи полномочий переходному правительству, в которое могут войти представители оппозиции.

Как сообщило CNN со ссылкой на собственный источник, сирийские повстанцы ведут активные поиски диктатора Башара Асада, допрашивая военнослужащих и сотрудников разведки Сирии, которые могут знать о его передвижениях.

Стычки между силами режима сирийского диктатора Башара Асада и оппозиционными вооруженными группами начались 27 ноября в сельской местности провинции Алеппо на севере Сирии.

Башар Асад пришел к власти в Сирии в июне 2000 года, сменив своего отца Хафеза Асада, который возглавлял страну в течение почти 30 лет.

Во время правления Башара Асада в 2011 году в Сирии началась гражданская война, в которой режиму удалось сохранить власть благодаря поддержке России и Ирана. Однако из-за внешних обстоятельств союзники Асада были вынуждены сократить свою поддержку: Москва — из-за войны в Украине, а Тегеран — из-за обострения конфликта с Израилем.

В 2021 году в ООН заявили, что конфликт в Сирии вызвал один из крупнейших гуманитарных кризисов со времен Второй мировой войны. За десять лет войны погибло более 585 тысяч человек.