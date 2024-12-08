Сирійські повстанці розгромили іранське посольство у Дамаску

Сирійські повстанці розгромили посольство Ірану в столиці Дамаску після падіння уряду диктатора Башара Асада. З посиланням на Alarabiya News, повідомляє Новое время.

Вранці 8 грудня сили повстанців увійшли в Дамаск без бою. Уся країна перейшла під контроль опозиції.

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, «яке обере народ», і готовий до співпраці в межах передання повноважень перехідному уряду, до якого можуть увійти представники опозиції.

Як повідомило CNN із посиланням на власне джерело, сирійські повстанці ведуть активні пошуки диктатора Башара Асада, допитуючи військовослужбовців і співробітників розвідки Сирії, які можуть знати про його пересування.

Сутички між силами режиму сирійського диктатора Башара Асада та опозиційними збройними групами розпочалися 27 листопада в сільській місцевості провінції Алеппо на півночі Сирії.

Башар Асад прийшов до влади в Сирії у червні 2000 року, змінивши свого батька Хафеза Асада, який очолював країну протягом майже 30 років.

Під час правління Башара Асада у 2011 році в Сирії розпочалася громадянська війна, у якій режиму вдалося зберегти владу завдяки підтримці Росії та Ірану. Однак через зовнішні обставини союзники Асада були змушені скоротити свою підтримку: Москва — через війну в Україні, а Тегеран — через загострення конфлікту з Ізраїлем.

У 2021 році в ООН заявили, що конфлікт в Сирії викликав одну з найбільших гуманітарних криз з часів Другої світової війни. За десять років війни загинуло понад 585 тисяч людей.