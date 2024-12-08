В МИД заявили, что Украина готова восстановить дипотношения с Сирией

МИД Украины выразил готовность проложить путь к восстановлению отношений с Сирией в будущем.﻿﻿ Со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги, сообщает Украинская правда.

"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Сейчас главная цель - восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия.

Необходимо приложить все усилия для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии ради функционирующих государственных институтов. Мы выражаем готовность проложить путь к восстановлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа" , - сказал министр.

Напомним, утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.

Существует "очень высокая вероятность", что Асад 8 декабря мог погибнуть в авиакатастрофе, пишут СМИ.

Россия уверяет, якобы в результате состоявшихся переговоров с повстанцами Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.