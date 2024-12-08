У МЗС заявили, що Україна готова відновити дипвідносини із Сирією

МЗС України висловило готовність прокласти шлях до відновлення відносин з Сирією у майбутньому. З посиланням на очільника МЗС Андрія Сибігу, повідомляє Українська правда.

"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.

Необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій. Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу" , - сказав міністр.

Нагадаємо, зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про "звільнення" столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.

Існує "дуже висока ймовірність", що Асад 8 грудня міг загинути в авіакатастрофі, пишуть ЗМІ.

Росія запевняє, нібито внаслідок переговорів із повстанцями, Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.