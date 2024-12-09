В Коордштабе прокомментировали заявление РФ о возвращении тел с Ил-76

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что Россия передала тела, по ее заявлению - погибших при падении Ил-76 украинских защитников, но эти останки требуют дополнительной идентификации, которая сейчас ведется, сообщает Украинская правда.

"Относительно заявлений российской стороны о передаче тел украинских защитников, вероятно погибших во время авиакатастрофы самолета ИЛ-76.

Во время последних репатриационных мероприятий в Украину из государства агрессора переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации. По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим".

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что отслеживают ситуацию и находятся во взаимодействии со всеми уполномоченными институтами.

Что предшествовало: 8 ноября по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших защитников.

Позже уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в интервью пропагандистскому изданию РФ "РИА Новости" заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Предыстория: