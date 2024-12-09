У Коордштабі прокоментували заяву РФ про повернення тіл з Іл-76
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія передала тіла, за її заявою – загиблих під час падіння Іл-76українських захисників, але ці останки потребують додаткової ідентифікації, яка наразі ведеться, повідомляє Українська правда.
"Щодо заяв російської сторони про передачу тіл українських захисників, ймовірно загиблих під час авіатрощі літака ІЛ-76.
Під час останніх репатріаційних заходів до України з держави агресора передані останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації. Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям".
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що відстежують ситуацію та знаходяться у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями.
Що передувало: 8 листопада за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців.
Пізніше уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова в інтерв'ю пропагандистському виданню РФ "РИА Новости" заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.
Передісторія:
- Вдень 24 січня 2024 року у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі сверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
- Після падіння російського Іл-76 у Белгородській області РФ низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. В ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими.
- Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії.
- Згодом омбудсмен Лубінець повідомив, що Україна не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуаціч з Іл-76 незрозуміла, адже Росія не показує трупи.
- Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкинула вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня.