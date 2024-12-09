У Коордштабі прокоментували заяву РФ про повернення тіл з Іл-76

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія передала тіла, за її заявою – загиблих під час падіння Іл-76українських захисників, але ці останки потребують додаткової ідентифікації, яка наразі ведеться, повідомляє Українська правда.

"Щодо заяв російської сторони про передачу тіл українських захисників, ймовірно загиблих під час авіатрощі літака ІЛ-76.

Під час останніх репатріаційних заходів до України з держави агресора передані останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації. Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям".

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що відстежують ситуацію та знаходяться у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями.

Що передувало: 8 листопада за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців.

Пізніше уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова в інтерв'ю пропагандистському виданню РФ "РИА Новости" заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

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