Президент утвердил символику Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины﻿. Текст соответствующего указа №838/2024 от 9 декабря размещен на сайте главы государства, сообщает Деловая столица.

"Эмблемой Службы внешней разведки Украины является графитово-серый прямой равносторонний крест с расхожими сторонами, окаймленный двумя серебряными пружками. В центре креста – синий круглый медальон с изображением Знака Княжеского Государства Владимира Великого. Медальон имеет две серебряные содержится надпись по кругу "Omnia vincit veritas" ("Истина побеждает все") и декоративная точка. Изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого, стрел, ключа, а также буквы надписи и точка – золотые" , – говорится в описании прилагаемой к указу эмблемы Службы внешней разведки Украины.

Согласно документу, Флагом Службы внешней разведки Украины является прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3.

"В верхней левой четверти флага – две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов, в центре свободного края полотнища – эмблема Службы внешней разведки Украины. Высота изображения эмблемы составляет 2/3 ширины полотнища. Обе стороны полотнища флага зеркально идентичны" , – говорится в описании флага.

В указе отмечается, что эмблема и флаг Службы внешней разведки являются официальными отличительными символами Службы внешней разведки Украины, свидетельствующими о принадлежности к Службе внешней разведки Украины.

Эмблема Службы внешней разведки Украины изображается на флаге Службы внешней разведки Украины, может воспроизводиться на административных зданиях и сооружениях Службы внешней разведки Украины, в служебных кабинетах, залах заседаний, на ведомственных поощрительных отличиях Службы внешней разведки Украины, знаках разведки Украины.

Флаг Службы внешней разведки Украины может устанавливаться на административных зданиях Службы внешней разведки Украины в кабинете Председателя Службы внешней разведки Украины и может использоваться при проведении официальных мероприятий с участием Службы внешней разведки Украины.

Изображение эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины может воспроизводиться на печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, в кино-, видео- и фотоматериалах, которые издаются Службой внешней разведки Украины, а также в других случаях по решению Председателя Службы внешней разведки Украины.

Воспроизведение изображений эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины может быть выполнено в одноцветном варианте в размерах, соответствующих целям их применения, с соблюдением установленных пропорций.

Указ вступает в силу дня опубликования.