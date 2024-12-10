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Силы обороны ликвидировали еще 1350 российских оккупантов за минувшие сутки

Силы обороны ликвидировали еще 1350 российских оккупантов за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 755 940 оккупантов, 1350 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 10 декабря составили:

  • личного состава – около 755 940 (+1350) человек
  • танков ‒ 9524 (+5) ед
  • боевых бронированных машин ‒ 19596 (+7) ед
  • артиллерийских систем – 21064 (+3) ед
  • РСЗО – 1253 (+0) ед
  • средств ПВО ‒ 1023 (+0) ед
  • самолетов – 369 (+0) ед
  • вертолетов – 329 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20107 (+14)
  • крылатых ракет ‒ 2859 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 31037 (+48) ед
  • специальной техники – 3637 (+1).

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