Силы обороны ликвидировали еще 1350 российских оккупантов за минувшие сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 755 940 оккупантов, 1350 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 10 декабря составили:
- личного состава – около 755 940 (+1350) человек
- танков ‒ 9524 (+5) ед
- боевых бронированных машин ‒ 19596 (+7) ед
- артиллерийских систем – 21064 (+3) ед
- РСЗО – 1253 (+0) ед
- средств ПВО ‒ 1023 (+0) ед
- самолетов – 369 (+0) ед
- вертолетов – 329 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20107 (+14)
- крылатых ракет ‒ 2859 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 31037 (+48) ед
- специальной техники – 3637 (+1).