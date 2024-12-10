Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів за минулу добу

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 755 940 окупантів, 1350 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 10 грудня склали: