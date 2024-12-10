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Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів за минулу добу

Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 755 940 окупантів, 1350 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 10 грудня склали:

  • особового складу ‒ близько 755 940 (+1350) осіб
  • танків ‒ 9524 (+5) од
  • бойових броньованих машин ‒ 19596 (+7) од
  • артилерійських систем – 21064 (+3) од
  • РСЗВ – 1253 (+0) од
  • засобів ППО ‒ 1023 (+0) од
  • літаків – 369 (+0) од
  • гелікоптерів – 329 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20107 (+14)
  • крилатих ракет ‒ 2859 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31037 (+48) од
  • спеціальної техніки ‒ 3637 (+1).

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