Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів за минулу добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 755 940 окупантів, 1350 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 10 грудня склали:
- особового складу ‒ близько 755 940 (+1350) осіб
- танків ‒ 9524 (+5) од
- бойових броньованих машин ‒ 19596 (+7) од
- артилерійських систем – 21064 (+3) од
- РСЗВ – 1253 (+0) од
- засобів ППО ‒ 1023 (+0) од
- літаків – 369 (+0) од
- гелікоптерів – 329 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20107 (+14)
- крилатих ракет ‒ 2859 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31037 (+48) од
- спеціальної техніки ‒ 3637 (+1).