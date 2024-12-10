Мокрый снег и гололед: киевлян предупредили об опасности на дорогах

В ночь на 10 декабря в Киеве пошел мокрый снег. Коммунальные службы начали обработку дорог от предупреждения гололеда, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают КГГА и Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

В Киеве сегодня ожидается облачная погода. Также прогнозируется мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Именно поэтому объявлен желтый, первый, уровень погодной опасности. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Также для обработки дорожного покрытия привлечены 233 единицы спецтехники и 143 работника в составе 22 бригад по ручной уборке. Прежде всего специалисты обрабатывают и очищают городские дороги, мосты, путепроводы, спуски и подъемы.

Советуем водителям придерживаться простых, но действенных советов для безопасной поездки:

отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;

снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;

увеличить дистанцию между автомобилями;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам советуем:

быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;

использовать световозвращающие элементы в одежде.

Потепление в Украине

Ранее в "Укргидрометцентре" сообщали, что пик потепления в Украине будет в ближайшие дни. Температура до +14 градусов поднимется уже на следующей неделе.

Однако, по данным синоптиков, сегодня в Украину придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем.