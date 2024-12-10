Мокрий сніг та ожеледь: киян попередили про небезпеку на дорогах

У ніч на 10 грудня у Києві пішов мокрий сніг. Комунальні служби почали обробку доріг від попередження ожеледиці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють КМДА та Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

У Києві сьогодні очікується хмарна погода. Також прогнозується мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Саме тому оголошено жовтий, перший, рівень погодної небезпеки. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Також для обробки дорожнього покриття залучені 233 одиниці спецтехніки та 143 працівники у складі 22 бригад з ручного прибирання. Насамперед фахівці обробляють та очищають міські дороги, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми.

Радимо водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:

відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;

збільшити дистанцію між автомобілями;

у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам радимо:

бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;

використовувати світлоповертальні елементи в одязі.

Потепління в Україні

Раніше в "Укргідрометцентрі" повідомляли, що пік потепління в Україні буде найближчими днями. Температура до +14 градусів підніметься вже з наступного тижня.

Однак за даними синоптиків, сьогодні в Україну прийде волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем.