СМИ: Израильские войска заметили в 25 км от Дамаска

Израильские военные продвинулись вглубь территории Сирии, танки ЦАХАЛа замечена в 25 километрах от сирийской столицы Дамаска, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на два региональных источника безопасности и один сирийский источник безопасности, CNN.

"Израильское военное вторжение на юг Сирии достигло примерно 25 километров (16 миль) к юго-западу от столицы Дамаска".

Сирийский источник сообщил, что израильские войска достигли Катаны, которая находится на расстоянии 10 километров (6 миль) вглубь сирийской территории, к востоку от демилитаризованной зоны, отделяющей Голанские высоты от Сирии.

Несмотря на эти сообщения, ЦАХАЛ заявил, что планирует действовать только в пределах буферной зоны, а не за ее пределами.

Израильские военные отказались комментировать эти сообщения.

Также утром журналисты CNN сообщали, что в Дамаске прогремели громкие взрывы с ночи до ранних часов вторника.

Согласно сообщению, над городом поднимается облако дыма. Причина дыма не была понятна.

Вооруженные силы Израиля в то время отказались от комментариев на вопрос CNN, наносили ли они удары по Дамаску.

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