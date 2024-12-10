ЗМІ: Ізраїльські війська помітили за 25 км від Дамаска

Ізраїльскі військові просунулися вглиб території Сирії, танки ЦАХАЛу поміченs за 25 кілометрів від сирійської столиці Дамаска, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє The Times of Israel з посиланням на два регіональних джерела безпеки і одне сирійське джерело безпеки, CNN.

"Ізраїльське військове вторгнення на південь Сирії досягло приблизно 25 кілометрів (16 миль) на південний захід від столиці Дамаска".

Сирійське джерело повідомило, що ізраїльські війська досягли Катани, яка знаходиться на відстані 10 кілометрів (6 миль) вглиб сирійської території, на схід від демілітаризованої зони, що відокремлює Голанські висоти від Сирії.

Незважаючи на ці повідомлення, ЦАХАЛ заявив, що планує діяти лише в межах буферної зони, а не за її межами.

Ізраїльські військові відмовилися коментувати ці повідомлення.

Також вранці журналісти CNN повідомляли, що у Дамаску пролунали гучні вибухи з ночі до ранніх годин вівторка.

Згідно з повідомленням, над містом піднімається хмара диму. Причина диму не була зрозуміла.

Збройні сили Ізраїлю на той час відмовилися від коментарів на запитання CNN, чи завдавали вони ударів по Дамаску.

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