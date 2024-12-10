ЗМІ: Ізраїльські війська помітили за 25 км від Дамаска
Ізраїльскі військові просунулися вглиб території Сирії, танки ЦАХАЛу поміченs за 25 кілометрів від сирійської столиці Дамаска, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє The Times of Israel з посиланням на два регіональних джерела безпеки і одне сирійське джерело безпеки, CNN.
"Ізраїльське військове вторгнення на південь Сирії досягло приблизно 25 кілометрів (16 миль) на південний захід від столиці Дамаска".
Сирійське джерело повідомило, що ізраїльські війська досягли Катани, яка знаходиться на відстані 10 кілометрів (6 миль) вглиб сирійської території, на схід від демілітаризованої зони, що відокремлює Голанські висоти від Сирії.
Незважаючи на ці повідомлення, ЦАХАЛ заявив, що планує діяти лише в межах буферної зони, а не за її межами.
Ізраїльські військові відмовилися коментувати ці повідомлення.
Також вранці журналісти CNN повідомляли, що у Дамаску пролунали гучні вибухи з ночі до ранніх годин вівторка.
Згідно з повідомленням, над містом піднімається хмара диму. Причина диму не була зрозуміла.
Збройні сили Ізраїлю на той час відмовилися від коментарів на запитання CNN, чи завдавали вони ударів по Дамаску.
Передісторія:
- Чинний президент США Джо Байден в неділю оголосив, що Сполучені Штати завдали авіаударів по території Сирії, щоб не дати Ісламській державі відновити свою позицію після падіння уряду Башара Асада.
- Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною", а президент Франції Емманюель Макрон зрадів, що "варварська держава" нарешті повалена. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер привітав падіння "варварського режиму" Асада.
- Увечері російські державні агентства "ТАСС" і "РИА Новости" повідомили, що Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
- Видання The New York Times написало, що ізраїльські сухопутні війська вперше з часів Жовтневої війни 1973 року перетнули демілітаризовану зону і увійшли на територію Сирії.