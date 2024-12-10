Уже 6 млн украинцев подали заявки на получение "тысячи Зеленского"

Украинцы через Действие подали уже 6 млн заявок на получение средств по программе "Зимняя еПоддержка". С сегодняшнего дня в программу приобщаются банки-партнеры. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

"Сейчас украинцы через "Дію" уже подали более шести миллионов заявлений на получение тысячи гривен по программе "Зимняя еПоддержка". И цифра постоянно увеличивается. Средства можно будет использовать до конца 2025 года, в частности на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или же задонатить в ВСУ" , - написал он.

Шмыгаль напомнил, что с прошлой недели помощь получают клиенты Укрпочты, которые могут потратить средства, в частности, на товары и услуги, которые предоставляет национальный почтовый оператор. В то же время с сегодняшнего дня в программу приобщаются банки-партнеры.