Уже 6 млн українців подали заявки на отримання "тисячі Зеленського"
Українці через Дію подали вже 6 млн заявок на отримання коштів за програмою "Зимова єПідтримка". Відсьогодні до програми долучаються банки-партнери. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.
"Наразі українці через "Дію" вже подали понад шість мільйонів заяв на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка". І цифра постійно збільшується. Кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ", - написав він.
Шмигаль нагадав, що з минулого тижня допомогу отримують клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти, зокрема на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор. Водночас відсьогодні до програми долучаються банки-партнери.
"Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються "Дією", а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти", - поінформував глава українського уряду.