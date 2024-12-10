Уже 6 млн українців подали заявки на отримання "тисячі Зеленського"

Українці через Дію подали вже 6 млн заявок на отримання коштів за програмою "Зимова єПідтримка". Відсьогодні до програми долучаються банки-партнери. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

"Наразі українці через "Дію" вже подали понад шість мільйонів заяв на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка". І цифра постійно збільшується. Кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ" , - написав він.

Шмигаль нагадав, що з минулого тижня допомогу отримують клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти, зокрема на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор. Водночас відсьогодні до програми долучаються банки-партнери.