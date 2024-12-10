Лукашенко заявил, что уже выбирает место для "Орешника" поближе к целям

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси есть не менее трех десятков площадок, где можно разместить российскую ракетную систему "Орешник", и сейчас выбирается место с минимальной дистанцией до целей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило провластное белорусское агентство "Белта".

"Все это продумано сегодня. Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разместить это оружие ("Орешник" - ред.). У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены".

По его словам, в Беларуси находится десятка три площадок, где можно разместить

"Орешник". "Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим" , - сказал Лукашенко.

Он отметил, что вроде бы по условию с российским правителем Владимиром Путиным, цели будет определять белорусская сторона.

"То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился" , - добавил он.

Что предшествовало:

Перед этим самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому правителю Владимиру Путину с просьбой разместить на территории страны российскую так называемую систему "Орешник".

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), размещение системы "Орешник" в Беларуси не увеличивает рисков нанесения ударов баллистических ракет средней дальности по Украине или странам НАТО.

Предыстория: