Лукашенко заявив, що вже вибирає місце для "Орєшніка" ближче до цілей

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі є не менше трьох десятків майданчиків, де можна розмістити російську ракетну систему "Орєшнік", і зараз обирається місце з мінімальною дистанцією до цілей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило провладне білоруське агентство "Белта".

"Усе це продумано сьогодні. Ми зараз думаємо, де, на яких площах розмістити цю зброю ("Орєшнік" – ред.). У нас від розміщення стратегічних ядерних ракет майданчики збережені".

За його словами, у Білорусі знаходиться десятка три майданчиків, де можна розмістити

"Орєшнік". "Ось ми виберемо, тому що там мінімальна відстань до об'єктів ураження має бути. Розмістимо і націлимо" , - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що начебто за умовою з російським правителем Володимиром Путіним, цілі визначатиме білоруська сторона.

"Тобто разом будемо натискати на кнопку, не дай боже, якщо це потрібно. Але цілі будемо визначати ми. Погодився" , - додав він.

Що було раніше:

Перед цим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до російського правителя Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську так звану систему "Орєшнік".

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), розміщення системи "Орєшнік" у Білорусі не збільшує ризиків завдання ударів балістичних ракет середньої дальності по Україні або країнах НАТО.

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