Корейский доброволец в ВСУ призвал солдат КНДР сдаваться в плен

Корейский доброволец, воюющий в составе Вооруженных Сил Украины, обратился к военным из КНДР, которых отправили воевать на стороне России. Своё обращение он записал на видео, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает проект "Хочу жить".

Он призывает тех, кого отправили воевать в чужую страну сделать выбор, тем самым спасти свою жизнь и обеспечить безопасность для своих родных и близких.

"Мы с тобой одни корни, одной крови, из одной земли. Единственное, что нас разделяет, – это граница, которую ты не выбирал. Но каждый день ты спрашиваешь себя: зачем и за кого?" – сказал доброволец в обращении.

Он отмечает, что Украина гарантирует пленным гуманное поведение и возможность начать новую жизнь. Также военный отмечает, что в Украине тех, кто решит сдаться в плен, ждут поддержка, работа и возможности для того, чтобы начать жизнь с чистого листа.

В своем обращении он также призвал военных из КНДР "смотреть правде в глаза": диктатор Ким Чен Ын живет в роскоши, в то время как другие терпят нищету.

Проект "Хочу жить" подчеркнул, что украинская сторона обеспечивает все международные стандарты обращения с пленными, что необычно для солдат из КНДР.

Напомним, Украинский государственный проект "Хочу жить", созданный Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными в сентябре 2022 года, помог эвакуировать из зоны боевых действий более 350 военнослужащих ВС РФ, добровольно сдавшихся в плен.

Проект, действующий при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки, за более чем два года работы получил более 40 тысяч обращений от российских военных.