Корейський доброволець у ЗСУ закликав солдатів КНДР здаватися в полон

Корейський доброволець, який воює у складі Збройних Сил України, звернувся до військових із КНДР, яких відправили воювати на боці Росії. Звернення він записав на відео, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє проєкт "Хочу жити".

Він закликає тих, кого відправили воювати до чужої країни зробити вибір, тим самим врятувати своє життя та забезпечити безпеку для своїх рідних та близьких.

"Ми з тобою одного коріння, однієї крові, з однієї землі. Єдине, що нас розділяє, – це кордон, який ти не вибирав. Але кожен день ти питаєш себе: для чого і за кого?" – сказав доброволець у зверненні.

Він наголошує, що Україна гарантує полоненим гуманне поводження та можливість розпочати нове життя. Також військовий зазначає, що в Україні на тих, хто вирішить здатися в полон чекають підтримка, робота та можливості для того, аби почати життя з чистого аркуша.

У своєму зверненні він також закликав військових із КНДР "дивитися правді в очі": диктатор Кім Чен Ин живе в розкоші, тоді як інші терплять злидні.

Проєкт "Хочу жити" підкреслив, що українська сторона забезпечує всі міжнародні стандарти поводження з полоненими, що є незвичним для солдатів із КНДР.

Нагадаємо, Український державний проєкт "Хочу жити", створений Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими у вересні 2022 року, допоміг евакуювати з зони бойових дій понад 350 військовослужбовців ЗС РФ, які добровільно здалися в полон.

Проєкт, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки, за понад два роки роботи отримав понад 40 тисяч звернень від російських військових.