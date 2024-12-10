В Запорожье спасатели освободили двух женщин из-под завалов

В Запорожье спасатели деблокировали двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение. Со ссылкой на ГСЧС, сообщает Украинская правда.

"Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания. Получив важную информацию, чрезвычайники с помощью спецоборудования освободили пострадавших" , - говорится в сообщении.

t.me/dsns_telegram

t.me/dsns_telegram

t.me/dsns_telegram

Как пишут в ГСЧС, женщины находились под обломками более семи часов. Сейчас пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что во вторник россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

Запорожским медикам удалось реанимировать человека, которого во время поисково-спасательной операции признали погибшим.

В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 травмирован, среди них один ребенок. Один пострадавший скончался в больнице. Подразделения ГСЧС спасли 4 человека.