У Запоріжжі рятувальники звільнили двох жінок із-під завалів

У Запоріжжі рятувальники визволили двох жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.﻿﻿ З посиланням на ДСНС, повідомляє Українська правда.

"Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію Служби порятунку "101" зателефонували дві жінки, які повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі. Отримавши важливу інформацію, надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих" , - йдеться у повідомленні.

t.me/dsns_telegram

t.me/dsns_telegram

t.me/dsns_telegram

Як пишуть у ДСНС, жінки перебували під уламками понад сім годин. Наразі постраждалих госпіталізували.

Як повідомлялося у вівторок росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

Запорізьким медикам вдалося реанімувати людину, яку під час пошуково-рятувальної операції визнали загиблою.

Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 травмовано, серед них одна дитина. Один постраждалий помер у лікарні. Підрозділи ДСНС врятували 4 людини.