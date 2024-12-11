Удар по Запорожью: количество погибших возросло до семи (Обновлено)
По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью возросло до 6. Позже стало известно, что погибших уже семеро, сообщает Украинская правда.
"Известно о 6 погибших гражданах, 22 человека пострадали в результате удара в Запорожье", – сообщили в ГСЧС.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все экстренные службы города.
По данным полиции, ранения различной степени тяжести получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка. Под завалами могут находиться 5 человек.
Обновлено. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что количество погибших возросло до семи. Под завалами еще могут быть люди, продолжается спасательная операция.
Напомним, 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получили ранения.
Вечером 10 декабря спасатели освободили двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.