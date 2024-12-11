Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до семи (Оновлено)

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 6. Пізніше стало відомо, що загиблих вже семеро, повідомляє Українська правда.

"Наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі" , – повідомили у ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі екстрені служби міста.

За даними поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка. Під завалами можуть перебувати 5 людей.

Оновлено. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив﻿, що кількість загиблих зросла до семи. Під завалами ще можуть бути люди, триває рятувальна операція.

Нагадаємо, 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.

Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцеперебування.