Ракетный удар по Златополю: количество пострадавших возросло
Количество пострадавших в результате российских ударов баллистическими ракетами "Искандер-М" по городу Златополь на Харьковщине 10 декабря возросло до 17, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По словам Синегубова, россияне повредили 16 жилых домов, административное здание, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля.
"Пострадали 17 человек".
Что предшествовало:
- Россияне утром 10 декабря дважды атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М" город Златополь на Харьковщине, попали возле банковского учреждения, повреждено административное здание. Тогда было известно об 11 пострадавших людях.