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Ракетный удар по Златополю: количество пострадавших возросло

Ракетный удар по Златополю: количество пострадавших возросло
Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Количество пострадавших в результате российских ударов баллистическими ракетами "Искандер-М" по городу Златополь на Харьковщине 10 декабря возросло до 17, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По словам Синегубова, россияне повредили 16 жилых домов, административное здание, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля.

"Пострадали 17 человек".

Что предшествовало:

  • Россияне утром 10 декабря дважды атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М" город Златополь на Харьковщине, попали возле банковского учреждения, повреждено административное здание. Тогда было известно об 11 пострадавших людях.

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