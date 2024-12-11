Ракетный удар по Златополю: количество пострадавших возросло

Количество пострадавших в результате российских ударов баллистическими ракетами "Искандер-М" по городу Златополь на Харьковщине 10 декабря возросло до 17, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По словам Синегубова, россияне повредили 16 жилых домов, административное здание, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля.

"Пострадали 17 человек".

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