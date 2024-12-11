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Ракетний удар по Златополю: кількість постраждалих зросла

Ракетний удар по Златополю: кількість постраждалих зросла
Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів балістичними ракетами "Іскандер-М" по місту Златопіль на Харківщині 10 грудня зросла до 17, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За словами Синєгубова, росіяни пошкодили 16 житлових будинків, адміністративна будівля, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.

"Постраждали 17 людей".

Що передувало:

  • Росіяни вранці 10 грудня двічі атакували балістичними ракетами "Іскандер-М" місто Златопіль на Харківщині, влучили біля банківської установи, пошкоджено адміністративну будівлю. Тоді було відомо про 11 людей постраждали.

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