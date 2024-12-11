В РФ сгорели два магистральных тепловоза, которые работали на логистику оккупантов - ГУР
Украинская разведка уточнила последствия пожара в Брянске 5 декабря. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны, сообщает Деловая столица.
"5 декабря 2024 года в железнодорожном депо города Брянск вспыхнул пожар — сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические нужды российской оккупационной армии", — отмечают в ведомстве.
"Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается", — добавляют разведчики.
В ГУР отметили, что за каждое российское военное преступление будет справедливое возмездие.