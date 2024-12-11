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В РФ сгорели два магистральных тепловоза, которые работали на логистику оккупантов - ГУР

В РФ сгорели два магистральных тепловоза, которые работали на логистику оккупантов - ГУР
Фото: 2lowterrain

Украинская разведка уточнила последствия пожара в Брянске 5 декабря﻿. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны, сообщает Деловая столица.

"5 декабря 2024 года в железнодорожном депо города Брянск вспыхнул пожар — сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические нужды российской оккупационной армии", — отмечают в ведомстве.
"Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается", — добавляют разведчики.

В ГУР отметили, что за каждое российское военное преступление будет справедливое возмездие.

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