У РФ згоріло два магістральні тепловози, які працювали на логістику окупантів – ГУР
Українська розвідка уточнила наслідки пожежі в російському Брянську 5 грудня. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Ділова столиця.
"5 грудня 2024 року в залізничному депо міста Брянськ спалахнула пожежа ― згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії", — зазначають у відомстві.
"Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", — додають розвідники.
У ГУР зазначили, що за кожен російський воєнний злочин буде справедлива відплата.