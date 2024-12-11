У РФ згоріло два магістральні тепловози, які працювали на логістику окупантів – ГУР

Українська розвідка уточнила наслідки пожежі в російському Брянську 5 грудня﻿. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Ділова столиця.

"5 грудня 2024 року в залізничному депо міста Брянськ спалахнула пожежа ― згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії" , — зазначають у відомстві.

"Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється" , — додають розвідники.

У ГУР зазначили, що за кожен російський воєнний злочин буде справедлива відплата.